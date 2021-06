I Nygårdsgaten i Bergen skal et nytt kontorbygg bygges, men det er et problem: Byggeplassen mangler nok strøm til byggtørking og den elektriske tårnkranen.

Men denne uka kom løsningen da en ny strømkilde ble heiste på plass. En enorm batteripakke i en container tilsvarende fem Tesla-batterier skal redde byggeplassen.

Å bygge i 2021 krever store mengder strøm. Byggingen skal skje raskere, noe som fører til at flere byggeprosesser skjer samtidig.

I Nygårdsgaten var egentlig planen å legge nye kabler til byggeplassen for å skaffe nok strøm. Men i stedet for å grave i gatene og tappe nettet for enda mer strøm, har BKK og Eaton laget et stort og mobilt batteri.

– Jeg er sikker på at dette blir et vellykket prosjekt, sier Camilla Moster, leder for mobil energi i BKK.

Vil avlaste strømnettet

15 prosent av klimautslippene i Norge kommer fra byggenæringen. Derfor stiller flere offentlige instanser krav om å elektrifisering byggebransjen for å nå klimamålene.

I Bergen står anleggsmaskiner for 13 prosent av byens utslipp, ifølge BKK.

I Oslo krever byrådet at alle offentlige og private byggeprosjekter har fossilfrie bygge- og anleggsplasser i alle nye reguleringer.

ENERGIKREVENDE: På byggeplassen pågår flere prosesser samtidig som vil trekke mye strøm. Foto: Cato Kristensen / NRK

Om noen år må byggeplassene være helt utslippsfrie. Også byrådet i Bergen vil følge etter.

Dette krever for eksempel gravemaskiner skal være elektriske i stedet for dieseldrevne. Elektrifiseringen vil belaste et allerede presset strømnett.

– Byggeplassene har fått krav om å bruke utslippsfri teknologi, og det betyr også at elektriske gravemaskiner skal gjøre jobber langt ute i distriktene. Da trenger man batteriteknologi som kan muliggjøre dette, sier Moster.

Batteriet er en del av et pilotprosjekt, og batteriet kan flyttes mellom ulike byggeplasser. Batterier har kapasitet på 500 kilowattimer, og har en effekt på 500 kilowatt. Det tilsvarer strømforbruket til en 100 kvadratmeter stor leilighet i en hel måned.

OPTIMISTISK: Camilla Moster, leder for mobil energi i BKK, har stor tro på prosjektet. Foto: Cato Kristensen / NRK

Byggherren sparer strøm

LAB entreprenør som bygger det nye kontorbygget i Bergen på oppdrag fra Entra, vil sannsynligvis spare penger på pilotprosjektet.

Batteriet kan lade om natten på lavere effekt når færre i området forsyner seg av strømnettet.

– Batteriet tar toppene av strømbehovet. En byggeplass sitt forbruk går opp og ned i løpet av en dag, og er lavest om natten. Vi trekker fra dette batteriet når vi i løpet av dagen bruker mye strøm på byggeplassen, sier Moster.

Den elektriske tårnkraven krever for eksempel mye strøm når den gjør tunge løft.

– I tillegg slipper vi anleggsbidrag på nettleie, så totalt sett tror vi at vi kommer ut av dette med bedre økonomi, sier Inge Andersen, innkjøpssjef hos entreprenørselskapet Lab.

TESTER TEKNOLOGI: Inge Andersen, innkjøpssjef hos Lab, mener entreprenører må tørre å delta i pilotprosjekter. Foto: Cato Kristensen / NRK

Pionerbatteri

Ifølge BKK er batteriet det første som erstatter utbygging av strømkabler på en byggeplass i Norge.

– Dette er kjent teknologi fra andre segmenter, som er satt sammen på en ny måte i en container, sier Moster i BKK.

Andersen i Lab ser i likhet med BKK optimistisk på prosjektet.

– Dersom byggenæringen og byggebransjen skal nå målene sine om mindre utslipp må vi tørre å tenke nytt, og ha samarbeidspartnere som er fremoverlente og innovative. Da må vi som en stor aktør tørre å teste ut nye ting, sier han.