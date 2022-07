Båtførar med promille

I Våge hamn i Tysnes vart ein båtførar i morgontimane i dag stogga av Kystvakta. Det synte seg at båtføraren hadde over lovleg promillegrense. Politiet tok vedkomande med for blodprøve. Føraren har vedgått forholdet og båtførarbeviset er kverrsett.