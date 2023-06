Båtførar i dobbeltrøbbel

Like over klokka 12 vart det meldt om ein båt med i problem i området Træsholmen utanfor Florø. Politiet rykte ut med redningsskøyta, og vart då møtt av ein båt med mindre skader i baugen. Båtføraren verka rusa, og blir no teken med inn til Florø.