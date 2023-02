Båtbrann i Bjørnafjorden

Brannmannskap har fått melding om at det brenn i ein 19 fots båt som står på ein tilhengar ved Skeismyra i Bjørnafjorden. Naudetatane er på veg til staden. Båten står på land. Det skal ikkje vere fare for at den kan spreie seg vidare til busetnad, men eit køyretøy står i nærleiken. Det er mykje røyk i området.