Båt tok inn vann ved Tysnes

Brannvesenet rykket torsdag ut til Tysnes, etter melding om en båt som tok inn vann. Det bekreftet brannvesenet til NRK.

– En båt som ikke er veldig langt unna land tar inn vann. Brannvesenet er på veg for å bistå med båt og lemsepumpe. Vi har fått melding om at det skal være tre personer om bord i båten, sa vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge ved 110-sentralen.

Hovedredningsaksjonen bekreftet i 13-tiden til NRK at redningsaksjonen er avsluttet, og at det hele gikk udramatisk for seg.

– De hadde litt problem med styringen, og begynte å ta inn vann. Men de kom seg i land selv. De får nå bistand fra brannvesenet for å få berget båten, sier Eric Willassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.