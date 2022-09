Båt i brann i Kinn

Like over klokka elleve tok ein trebåt til å brenne sør for øya Silda ved Raudeberg i Kinn kommune. Ein person er tatt hand om av ein anna båt som var i nærleiken. Det er ikkje meldt om personskade. 110 Vest seier til NRK at det er kontroll på situasjonen og at brannvesenet er på veg ut med båt for å sløkke brannen.