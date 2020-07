Båt gikk ned ved Tysnes – to personer hentet opp av sjøen

– To mann satt oppå båten da den var i ferd med å gå ned. De er plukket opp av en båt som kom til stedet, sier redningsleder Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Meldingen om kantringen kom inn 08.21. Alle nødetater ble varslet, og luftambulanse, redningsskøyte og redningsbåter ble rekvirert.

Andre båter i området ble varslet, gjennom at hovedredningssentralen viderebrakte mayday-signal fra den kantrede fritidsbåten.

Båten gikk ned

Ifølge politiet skal de to har sittet på baugen da hjelpen kom til.

Båten har gått ned, ifølge hovedredningssentralens opplysninger.

– De to om bord i den båten som kantret fikk hjelp av en båt som kom til og plukket de opp. Begge er oppe av sjøen. Det virker ikke som de er skadet, men vi har ikke fulle opplysninger om det før ambulansepersonell har fått sett til de, sier Jamtli.

Meteorologisk Institutt har sendt ut farevarsel om vind i Rogaland og indre strøk av Hordaland tirsdag.

– Været er greit. Det er litt vind, men akkurat der de var lå de høvelig i le, sier Jamtli.

Redningsaksjon også ved Florø

Det er andre gang på to dager det har vært redningsaksjoner på vestlandskysten. Mandag kveld hadde en eldre hobbyfisker gått tom for drivstoff i sin 32 fot fritidsbåt.

Båten drev 20 nautiske mil vest av Florø, og ved en tilfeldighet oppdaget mannskapet på beredskapsbåten Ocean Alden en mann som vinket.

Han trengte også medisinsk hjelp og ble sendt til sykehus i Førde. Tilstanden er foreløpig ukjent.

BERGET: Både redningsskøyten Halfdan Grieg, beredskapsbåten Ocean Alden og redningshelikopter var med på bergingsaksjonen. Foto: Redningsselskapet

Redningsleder Vicent Roos roser mannskapet på Ocean Alden.

– Det er ikke alle som er like oppmerksomme på slikt, så vi er veldig takknemmelige for at de ga beskjed, sier Roos.

Redningsskøyten Halfdan Grieg kom til stedet og slepte båten til land.

– De har hatt et langt og krevende oppdrag. Redningsselskapet brukte åtte timer, sier Roos.