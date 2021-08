Datteren til Audun Kysnes har hatt problemer med å tilpasse seg på skolen på grunn av støy og uro.

Hun har gått på Søreide skole i Bergen, som er en såkalt baseskole.

Her er det store elevgrupper på opp til 90 elever, som regnes som en basisgruppe. Skolen er en av Bergens største, med rundt 540 elever.

Tredjeklassingen blir engstelig når elever i klassen utagerer. Derfor ba foreldrene om hjelp til situasjonen.

– Hun har alle forutsetninger til å gjøre det godt. Hun har ingen diagnoser og er et helt normalt barn, som er interessert i å lære, tegne og lese. Men hun får ikke sjansen fordi det er uro og støy, noe hun ikke trives med, sier Kysnes.

– Sjokkerende

Kysnes og kona valgte å klage på situasjonen hennes til Statsforvalteren i Vestland. Dette førte til at skolen lagde en aktivitetsplan.

Der beskrev jenta selv at støynivået må senkes, og at hun må skjermes mot «hissige barn.»

Et av tiltakene var at hun skulle få utdelt personlige øreklokker.

– Jeg synes det nesten er sjokkerende at man må dele ut hørselvern til elever for å ro i klasserommet. Det kan jeg ikke akseptere. Det er ikke godt nok. Jeg synes det er bekymringsfullt, sier han.

SJOKKERT: Audun Kysnes er selv lærer og ble sjokkert da han hørte at datteren ble tilbudt hørselsvern for å kunne konsentrere seg i skoletimene. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Tar barna ut av skolen

Baseskoler er en mye omtalt løsning, som har fått kritikk i mange omganger.

Kysnes mener problemene skyldes størrelsen på basisgruppen, som har opp til 90 elever.

– Jeg er ikke mot baseskoler generelt, men problemet oppstår når gruppene blir for store, sier han.

Han er selv lærer på en annen skole i kommune. Han vil aller helst at de tre barna til Kysnes skal fortsette på skolen i nærområdet, men har funnet ut at en privat skole passer barna bedre. Også to av hans andre barn skal begynne der.

I tiltaksplanen blir det beskrevet at 3.-klassingen selv er fornøyd med øreklokkene, men faren mener det likevel ikke unnskylder skolen.

– Hun er sikkert strålende fornøyd, som får sitte med hørselvern. Men selv om et barn sier at det er en god idé, betyr det ikke at det er sånn det skal være. Jeg synes det blir for ille at man tenker det er en god idé, sier han.

BASESKOLE: Søreide skole er en baseskole, der elevene blir undervist i større grupper og over større, åpne areal. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Rektoren ved Søreide skole, Ole Marius Worren, ønsker ikke kommentere enkeltvedtak.

– Generelt sett så vet foreldrene hva som er best for sine barn. Hvis noen velger å ta ut sine barn for å begynne på en annen skole, så tenker jeg at det sikkert er gjort med en fornuftig tanke bak, sier rektoren.

Lærere har advart mot løsningen

Denne våren har politikerne i Bergen jobbet med ny skolebruksplan. Den beskriver hvordan nye skoler skal utformes.

Byrådet inviterte alle bergensere til å komme med innspill til ulike forslag til hvordan «fleksible skoler» best kan bygges.

Søreide skole ble åpnet av daværende næringsminister Monica Mæland i 2014.

Et brev signet utdanningsforbundets medlemmer ved Søreide skole, altså lærere ved skolen, fraråder byrådet å bygge flere skoler som Søreide.

«De åpne arealene medfører ofte at elevene opplever forstyrrelser. Dette genererer ofte mer støy, mer uro, mer vandring og mer utrygghet. Det er vår erfaringsbaserte mening at åpne arealer kan gi en økning av utrygge og urolige barn, noe som videre kan medføre økning av uønsket atferd og utagering.»

BT har tidligere skrevet at flere foreldre reagerer på basisstørrelsen på skolen. I Bergen finnes det totalt 15 baseskoler.

Ønsker flere rom til skjerming

I dag legger byrådet i Bergen frem utkastet til skolebruksplanen.

Fremtidige skoler i Bergen kommer også til å ha fleksible læringsarealer, altså være baseskoler.

Men byrådet går inn for en mer lukket løsning enn på Søreide, med basegrupper på rundt 60 elever som blir delt i to. Det skal være mulig å åpne veggen mellom elevene.

Men det er vanskelig å endre de 15 skolene som allerede er bygget. På Søreide ønsker rektoren seg flere arealer til skjerming av elever som har behov for det.

– Jeg kunne tenkt meg at man tenkte litt annerledes i forhold til store skoler enn det man har gjort før, sier Worren.

Han har sett på muligheten til å få etat for skole involvert.

– Men det er vanskelig å gjøre noen endringer uten at skoleeier kommer på banen, sier han.