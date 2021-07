Basehopper savnet i Loen

Siste: Ved 18.

En basehopper som tok Loen Skylift i dag tidlig, er meldt savnet. Det er satt i gang en redningsaksjon, og redningshelikopter søker etter den savnede, melder Vest politidistrikt på Twitter.

– Det er en pågående redningsaksjon. Det er ressurser ute i terrenget og leter, sier daglig leder i Loen Skylift, Richard Grov.

Vedkommende ble meldt savnet i formiddag, opplyser Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

– Utfordrende terreng

Politiet, brannvesenet og redningshelikopter er er på plass. Røde Kors og Norske redningshunder er også kalt inn.

Ifølge vitner på stedet blir det gjort søk langs fjorden og langs banen.

– Det er et utfordrende område å lete i på grunn av skog og lite oversiktlig terreng, sier operasjonslederen.

SAVNET: Et redningshelikopter søker i fjellsiden. Foto: Ørjan Willard

Gondolbanen til Loen Skylift går opp til fjellet Hoven, som ligger 1011 meter over havet. Fjellet er et populært fjell for basehoppere.

Leter fra et utgangspunkt

Politiet har en formening om hvor basehopperen eventuelt har hoppet fra.

– Vi har opplysninger om hvor denne personen pleier å ha hoppe fra, og dette er i hvert fall et utgangspunkt, sier Algrøy.

SAVNET: En basehopper er savnet i Loen i Stryn. Det pågår leteaksjon ved fjellet Hoven, som ligger 1011 moh. Foto: NRK-tipser

Politiet sjekker også andre muligheter for hva som ha hendt med personen, samtidig som det pågår søk.

Ifølge en tipser på stedet er gondolbanen tatt ut av drift for publikum og at flere personer sitter fast på fjellen. Banen skal bli brukt i søket av redningspersonell.