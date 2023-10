Barseltilbod blir opna att

Barseltilbodet ved Nordfjord sjukehus vert opna igjen 16. oktober, melder Helse Førde.

Barseltilbodet med overnatting for kvinner og barn vart stengt før sommarferien, på grunn av jordmormangel. Fram til no har fødande som soknar til sjukehuset, hatt tilbod om å få barseltida på Førde Sentralsjukehus.

​ – Det er svært gledeleg at vi no kan opne barseleininga, seier avdelingssjef for kvinneklinikken i Helse Førde, Trude Hansen Folkestad.

Sidan i vår har Helse Førde drive eit jordmorsenter ved Nordfjord sjukehus. Her er jordmor tilgjengeleg 24 timar i døgnet.