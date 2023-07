Barnevernssakene: Setter i gang ekstern granskning

Bergen kommune vil sette i gang en ekstern granskning etter at meldinger til barnevernet ikke har kommet fram. Tidligere tirsdag kom det fram at politiet har brukt Altinn for å kommunisere med kommunen. Dette har gjort at til sammen 118 forsendelser til Bergen kommune ikke har blitt lest eller mottatt. 77 av forsendelsene gjaldt barnevernsssaker, og ti av disse var ukjente saker for kommunen. Det opplyste Rune Bakervik på en pressekonferanse tirsdag.