Barnehagetilsett sikta for tre år gamle forhold

I 2019 la politiet vekk ei overgrepssak mot ein barnehagetilsett i i ein barnehage i Bergen.

Politiet kunne ikkje bevise at det hadde skjedd noko straffbart, og saka blei lagt vekk med ein kode som innebar at politiet såg den sikta som reinvaska.

Men no er mannen sikta i saka på ny, skriv politiadvokat Eli Andrea Skaar i ein e-post til NRK.

Bakgrunnen er at mannen i 30-åra no blir etterforska i ei anna overgrepssak.

Politiet har no gjort nye undersøkingar i saka.

«Fornærma har no på ny vore i tilrettelagt avhøyr, og avgjeve ei forklaring. Forklaringa - saman med den nye saka, gjer at politiet har gjennopptatt etterforskinga av 2019-saken. Den barnehageansatte mannen er på ny sikta for forholda i 2019. Politiet jobbar med å informere foreldre som har hatt barn i barnehagen frå 2019 og fram til no om det overstående», skriv Skaar i e-posten.