Barnehagetilsett sikta for overgrep lauslaten

Ein barnehagetilsett sikta for overgrep mot to jenter i barnehagealder er lauslaten frå varetekt, skriv BA. Mannen i 30-åra har site i varetekt i to månadar.

– Me meiner det ikkje lenger er fare for tap av bevis. Etterforskinga fortsetter og siktinga er den same, seier politiadvokat Eli Andrea Skaar til avisa.