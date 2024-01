Barnehagesaken i retten: Tiltalte brast i gråt

To måneder før rettssaken startet i tingretten, ba en av foreldrene til en av de fornærmede jentene om at den tiltalte måtte få forbud mot å oppsøke skolen der hennes datter går nå. Tiltaltes sønn går også på den samme skolen, og han har siden høsten hentet ham etter skoletid.

– Jeg ser på dette nesten som en ren hevn, hvorfor skal det eneste stedet jeg kan hente min sønn bli forbudt sone, sa den tiltalte gråtkvalt.

Tidligere i løpet av dagen har han framstått som fattet og fokusert, og klar i sin påstand om at han er uskyldig og ikke kjenner seg igjen i det som legges fram.

Han er også svært kritisk til politiets etterforskning som han mener ikke har vært objektiv.

Tiltalen som han nå må svare for i retten, fikk han ikke tilsendt fra politiet. Han ble oppmerksom på den tre uker etter at den var utformet, fordi arbeidsgiver ville ha et møte om hans framtidige arbeidssituasjon.

Mannen er tiltalt for grove overgrep mot tre barn i samme barnehage over en periode på tre år.