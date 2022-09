Barnehageansatt pågrepet for overgrep

Mannen er siktet for grov voldtekt av barn under 14 år. NRK vet at mannen er ansatt i en barnehage i Bergen kommune.

Politiet vil informere foreldrene i barnehagen onsdag kveld. Politiet vil be om at mannen fengsles i fire uker med brev-, media- og besøksforbud i Hordaland tingrett torsdag.

– Begrunnelsen er bevisforspillelsesfare, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt til NRK.

Mannen nekter straffskyld, skriver Bergens Tidende, som omtalte pågripelsen først.