Barnehageansatt løslatt

Lagmannsretten har løslatt en barnehageansatt som er siktet for seksuelle handlinger mot to barn på under seks år. Det skriver BA. Retten velger å løslate mannen fordi det ikke er sannsynlighetsovervekt for at han har gjort det han er anklaget for. Tingretten har tidligere kommet til samme konklusjon.