Tirsdag ble det kjent at bekymringsmeldinger som politiet har sendt via meldingstjenesten Altinn, ikke har nådd fram til kommunene.

– Det gjør sterkt inntrykk på meg og jeg tenker veldig på hva slags konsekvenser dette har for barn. Dette handler om barn som vi ikke får meldinger om, så det er en forferdelig sak, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til NRK.

Dette er andre gang på kort tid at det blir avdekket alvorlig feil når det gjelder bekymringsmeldinger til barnevernet.

– Det er nesten ubeskrivelig å stå i en sånn situasjon der vi får nok en slik sak, sier Toppe.

Pågående gransking

Da det i juni ble kjent at datasvikt var grunnen til at bekymringsmeldinger ikke kom fram til kommunene, igangsatte barne- og familieministeren en nasjonal gransking.

Ifølge Toppe er Altinn allerede delvis del av den pågående nasjonale granskingen.

– Digitaliseringsdirektoratet, som eier Altinn, er allerede påkoblet granskingen som foregår nå, sier Toppe til NRK.

Hun påpeker at det er politiet som har ansvaret i dette tilfellet, og at en eventuell ny gransking må komme på initiativ fra Politidirektoratet og Justisdepartementet.

– Jeg åpner opp for at arbeidet rundt Altinn helt tydelig kan bli en del av denne større, nasjonale granskingen også. Vi må ha en dialog, og bli enige om dette formelt sett, fortsetter Toppe.

Bekymret for barnas rettssikkerhet

Til BT kaller hun dagens nyheter for uakseptable.

– Det er uakseptabelt at vi har systemsvikt på så viktige områder. Det skal ikke skje, sier hun til avisen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe. Foto: Tom Balgaard/NRK

Barne- og familieministeren forteller NRK at bekymringsmeldinger til barnevernet er en kritisk samfunnsfunksjon.

– Meldinger som ikke når frem kan ha betydning for liv og helse. Dette kan ha utgjort en trussel mot rettssikkerheten til barn og unge. I lys av dette forventer jeg at politiet nå går grundig gjennom sine system, og sørger for at feilen blir rettet, sier hun.

– Uakseptabelt

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) mener saken er alvorlig.

– Dagens nyhet om bekymringsmeldinger til barnevernet fra politiet, som ikke er kommet frem eller blitt lest, er svært alvorlig. Dette kommer på toppen av nyheten om at systemet flere kommuner benytter til bekymringsmeldinger har store svakheter, sier han.

Pettersen legger til at man over tid risikerer at mange alvorlige bekymringsmeldinger aldri behandles.

– Det er uakseptabelt, sier han.

Tage Pettersen kaller det uakseptabelt at bekymringsmeldinger ikke har nådd fram. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Gruppeleder i Bergen MDG, Thor Haakon Bakke, mener dette er nok et eksempel på at det offentlige Norge ikke har kontroll på digitaliseringen.

– Det er helt tragisk at dårlig teknisk infrastruktur nok en gang går utover tryggheten til det kjæreste vi har. Slike skandaler kan ha enorme konsekvenser, og nå må alle ansvarlige myndigheter umiddelbart sette seg ned og sørge for at det aldri skjer igjen, sier han.

– Kan være ekstremt alvorlig

Barneombud Inga Bejer Engh sier at staten må sikre at alle kommuner har systemer for å motta bekymringsmeldinger uansett kanal.

– Det er alvorlig hvis politiet har begynt å sende bekymringsmeldinger i et nytt system, uten at statlige barnevernsmyndigheter og Politidirektoratet har sørget for at alle kommuner er innforstått med dette, sier hun.

Konsekvensene kan være ekstremt alvorlige for barna det gjelder, sier hun.

Barneombudet mener konsekvensene kan være ekstremt alvorlige. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

– Det kan føre til at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke fanges opp og gis nødvendig hjelp. At et barn i en vanskelig familiesituasjon ikke blir fulgt opp kan være ekstremt alvorlig, sier hun.

Direktør for barns rettigheter i Unicef Norge, Kristin Oudmayer, sier til NRK at saken er bekymringsfull.

– Dette kan ha ført til at barn som opplever alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, ikke har fått den hjelpen de har krav på. Og at de har lidd, og kanskje fortsatt lider, unødvendig lenge, sier Oudmayer.