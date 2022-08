Barn satt usikret i bobil

UP har i helga holdt trafikkontroller på riksvei 7 med fokus på blant annet sikring av barn i bobil. I en av bobilene satt et barn usikret på fanget til en annen. I tillegg ble det gitt 55 farsreaksjoner under kontrollen. Høyeste registrerte fart var 120 kilometer i timen, melder Vest politidistrikt på Twitter.