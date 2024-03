Barn påkøyrt i Bergen – frakta til sjukehus i ambulanse

Klokka 16.48 blei politiet varsla om ei ulukke på Birkelundsbakken i Bergen. Eit barn hadde blitt påkøyrt i eit fotgjengarfelt.

– Eg tolkar det slik at det ikkje er ei alvorleg ulykke, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Steinar Hausvik.

Barnet var vakent og fekk tilsyn av helsepersonell på staden før det vart frakta til sjukehus i ambulanse. Politiet melder på X at innleiande etterforsking tyder på at barnet har gått over eit lysregulert fotgjengarfelt på raudt lys. Dei har avslutta på staden og opprettar sak, men har ikkje inndrege førarkortet til sjåføren.