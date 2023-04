Barn påkøyrd i Nordfjord

Eit barn har blitt påkøyrd på Nordfjordeid ved Nordfjordvegen. Naudetatane rykkjer ut til staden, melder Vest politidistrikt. Barnet er vakent og pårørande er på staden. Det blir frakta til Førde. Om det er til legevakt eller sjukehus er uvisst, melder politiet. Barnet er vakent, men skadeomfanget er uvisst. Politiet fekk melding om hendinga klokka 17.56. – Vi har akkurat kome fram til staden, men per no veit eg ikkje meir enn at barnet skal ha blitt påkøyrd. Vedkommande skal vere bevisst og har faren sin hos seg, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NRK klokka 18.15.