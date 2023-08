Barn påkjørt i Fyllingsdalen

Et 12 år gammelt barn er påkjørt i et overgangsfelt i Fyllingsdalen. Politiet skriver på X, tidligere Twitter, at barnet kjørte på el-løperhjul med hjelm da påkjørselen skjedde. Det er ikke snakk om alvorlige personskader. Politiet snakker med partene.