Barn hentet opp av elven – flys til sykehus

Barnet flys til Haukeland sykehus med redningshelikopter mens det pågår livreddende førstehjelp.

– Personen er kommet opp av elven, og blir ivaretatt av leger fra luftambulanse og SAR Queen. De jobber iherdig med personen, sier innsatsleder for brann i Kvinnherad, Are Blokhus.

– Barnet flys til sykehus med redningshelikopter mens det pågår livreddende førstehjelp, opplyser Sigurd Børve, politistasjonssjef i Kvinnherad.

Han vil ikke si noe om tilstanden til barnet.

– Barnet ble hentet opp klokken 13.53.

– Hvor lenge har barnet ligget under vann?

– Formentlig fra litt før meldingen kom til oss klokken 11.36, sier Børve.

Mellom 12 og 14 personer har vært ute i elven for å redde barnet, blant annet to fra alpin redningsgruppe og to redningsdykkere fra Sola, opplyser innsatsleder for brann i Kvinnherad, Are Blokhus.

– Personen har sittet fast i elven på grunn av sterk vannføring. Det har vært en utrolig krevende operasjon.

Blokhus forteller at det er stri strøm i elven, og at et stort vanntrykk har holdt barnet fast.

– Personen vært under vann, opplyser han.