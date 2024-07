Barn falt ned skrent – redningshelikopter på vei

Nødetatene og et redningshelikopter er på vei til Askvoll etter melding om et barn som har falt ned en skrent.

Barnet er våkent og ved bevissthet. Nøedetatene jobber med å koordinere hvordan de skal få barnet ut.

– Barnet har vært i vannet, men er dratt på land. Vi er med i arbeidet, og ambulansehelikopter og båtressurser er på vei, sier redningsleder Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen.

Det skal være tett skog i området.

Klokken 15:16 er gutten på vei til luftambulanse.

– Han er nå under transport til luftambulansehelikopteret. Det var vanskelig i forhold til tilgjengelighet og terreng i det området for å lande. Så de måtte lande et lite stykke ifra. Han blir nå fraktet til helikopteret for å transporteres til sykehus, sier Jamtli.