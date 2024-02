Hendelsen skal ha funnet sted for rundt en uke siden.

Barnet skal ha blitt behandlet av en lege ved en legevakt på Vestlandet, før det ble transportert til sykehus. Barnet døde på vei til sykehuset.

Helsetilsynet har åpnet tilsyn etter hendelsen og legen som behandlet barnet er mistenkt for brudd på helsepersonelloven.

Politiet har opprettet sak

Dødsfallet er ikke tidligere omtalt. Det skal være snakk om et «lite barn», men nøyaktig alder på barnet er ikke kjent. Det er heller ikke kjent hva barnet døde av.

Politiet har opprettet sak etter dødsfallet. Legen er ikke formelt siktet i saken, men har status som mistenkt. NRK har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra politiet.

Familien til barnet som døde har fått oppnevnt bistandsadvokat.

Ville ikke oppnevne forsvarer for legen

Legen som er mistenkt ønsket å få oppnevnt offentlig forsvarer, men tingretten sa nei til dette ettersom legen ikke er formelt siktet i saken.

Legen anket da avgjørelsen til lagmannsretten. De var enige i at legen hadde behov for forsvarer på tross av at vedkommende «kun» har status som mistenkt.

Dette ble begrunnet med at saken er kompleks, og at den er svært krevende for alle de involverte.

Avgjørelsen fra tingretten ble derfor omgjort, og legen fikk oppnevnt en forsvarer.

– Skal følges opp av tilsynsmyndighetene

– Dette er en tragisk sak, ikke minst for foreldrene til barnet, men også for helsepersonellet som var involvert, skriver legens forsvarer, John Roscoe, i en tekstmelding til NRK.

John Roscoe forsvarer legen som er mistenkt for brudd på helsepersonelloven etter at et barn døde på vei til sykehus. Foto: Advokatfirmaet Kyrre

– Min klient er innstilt på å bidra til å opplyse saken så godt mulig hos både politi og tilsynsmyndigheter. Utover dette har jeg ingen ytterligere kommentar til saken, skriver Roscoe.

Fylkeslege hos statsforvalteren i Vestland, Sjur Lehmann, sier at han kjenner til saken.

– Statsforvalteren er kjent med saken, og det er helt klart en sak som skal følges opp av tilsynsmyndighetene, sier Lehmann til NRK.

– En forferdelig tragedie

NRK har også vært i kontakt med ordfører i kommunen der barnet var hjemmehørende, som sier at familien er i bunnløs sorg.

– Dette er en forferdelig tragedie og tankene går til de nærmeste. De har vår dypeste medfølelse.

Ordføreren legger til at de pårørende har blitt fulgt opp av helsepersonell og prest i kommunen.