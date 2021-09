Barbro ble nektet å ta med barna på Fjord Line fordi de ikke er koronavaksinert

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er komisk at jeg kan ta barna med til Gran Canaria, men ikke til Stavanger, sier Barbro Wiik Sulebakk.

Da hun skulle bestille billetter med Fjord Line fra Bergen til Stavanger i forrige uke, fikk hun seg en overraskelse.

På nettsiden sto det at Fjord Line bare tar imot fullvaksinerte eller dem som kan vise til at de har hatt covid-19 de siste seks månedene.

– Jeg stusset over dette, men tok som en selvfølge at det bare gjaldt voksne. Det gikk fint, for vi voksne som skulle reise, har fått vaksinen.

– Har ikke fått valg om vaksine

Hun er manager for barneartistene Lisa-Maria og Gutta. Når de skal opptre i Stavanger, liker hun å reise med Fjord Line.

– Det er en perfekt måte å reise på med små barn. Det er både hyggeligere og mer sosialt for barna å slippe mange timer i bil.

Den dårlige magefølelsen fikk henne likevel til å ta en ekstra runde med selskapet før hun bekreftet bestillingen.

Det viste det seg at hun hadde rett:

Barna var ikke velkommen om bord.

– Jeg kan ikke forstå at det er lov å utelate en hel gruppe som ikke har fått et valg om å ta vaksine, sier hun.

TURNÉ: Barneartistene Gutta og Lisa-Maria skulle ta Fjord Line fra Bergen til Stavanger for å opptre. Nå blir det bil og ferge i stedet. Foto: Therese Pisani / NRK

Redd flere blir «fristet»

Hun synes reglen er skremmende, og frykter at det kan bli «fristende» for flere aktører å utelate barn fra flere arenaer fremover, som kino og konserter.

Det er synd. Barn og unge allerede har tatt sin del av støyten under pandemien, mener hun.

– Jeg forstår at mange vil være «redd for barn», fordi det er blant dem det er mest smitte. Men da må man finne måter å legge til rette på. Det er ikke deres skyld.

Fjordline: – Måtte bygget om skipet

Pressesjef Flemming Hoffman Tveitan i Fjord Line bekreftet at selskapet har stengt innenlandsbookingen for dem som ikke er fullvaksinerte.

I Danmark er regionene Nordjylland, Midtjylland og hovedstaden nå røde. Syddanmark og Sjælland er oransje, viser EUs kart.

Fjord Line er regnet som dansk territorium. Når Nordjylland er definert som «rød sone», er også skipet det.

Dersom du kommer fra røde og oransje land eller områder, må du i karantene ved innreise til Norge, viser oversikt fra (FHI).

Reiser du innlands trenger du ikke gå i karantene, men rederiene er pålagt å holde de ulike gruppene adskilt, presiserer statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i en e-post til NRK.

Han skriver videre at Fjord Lines valg om å nekte uvaksinerte barn, kan være i strid med vernet mot diskriminering, men at dette må veies opp mot smittevernrestriksjonene.

«Rederiet må stå ansvarlig for egne vurderinger av dette.», skriver Korkunc.



– Vi klarer ikke å skille passasjerer fra Bergen og Danmark. Vi har ikke to soner og to restauranter. Da måtte vi ha bygget om skipet, sier Tveitan i Fjord Line.

Regelen gjelder også for barn under 18 år, men de kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.

De som er fullvaksinerte eller har hatt covid-19 de siste seks månedene er ikke omfattet av regelen.

RØD SONE: Fjord Line er regnet som dansk territorium. Når Nordjylland er definert som «rød sone», er også skipet det. Passasjerene som ikke er fullvaksinert, havner i karantene. Foto: Adrian Nyhammer Olsen

– Båten burde ikke gå

Fordi bryderiet med karantene er stort for innenlandsreisende, har selskapet kommet fram til at dette er den beste løsningen.

– Vi kunne plassert dem i et eget rom på bildekk. Men det har vi ikke lyst til, sier han.

Han understreker at praksisen vil endres idet Nordjylland blir grønt.

Fordi barna ikke får komme om bord, venter i stedet en lang biltur og to korte fergeturer.

– Jeg synes det er litt vanskelig å forstå. Hvis ikke de klarer å ha et godt nok system der alle kan være med, så burde ikke båten gå, mener hun.

Innreiseregler Danmark Ekspandér faktaboks * Den generelle reglen er at du kan reise inn i Danmark fra et EU- eller Schengenland dersom du er fullvaksinert, nylig har testet negativt eller kan dokumentere at du er friskmeldt fra viruset. * Hvis ikke, må du ta en hurtigtest innen 24 timer etter at du ankom landet. * Innreisereglene er imidlertid strengere dersom du kommer fra et rødt land eller region. Da må du i utgangspunktet isolere deg i ti dager, selv om du er vaksinert. Du kan teste deg ut at isolasjonen etter fire dager. Kilde: en.coronasmitte.dk/covidtravelrules