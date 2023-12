Banka på feil vindauge

Like før klokka fem i dag fekk politiet melding frå ei kvinne i Sandviken i Bergen om at ein ukjent mann stod og banka på vindauget hennar. Vedkomande gav seg ikkje. Ein Politipatrulje kom i kontakt med mannen. Det synte seg at han trudde han banka på vindauget til ein kompis, og ville overnatte ein bytur, i staden for ei dyr drosje heim. Det vart drosje likevel, skriv politiet på X.