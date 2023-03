Bane Nor: Opnar Bergensbanen klokka 20

Laurdag kveld opplyser Bane Nor at Bergensbanen truleg vil opna klokka 20, meldet BT. Bergensbanen har stått sidan fredag, då det gjekk eit snøras mellom Hallingskeid og Myrdal. Bane Nor skriv at oppryddingsarbeidet har vore stort.