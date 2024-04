Bane Nor kjende til passasjertoget – varsla ikkje naudetatane då godstoget spora av

Verken politiet eller AMK visste om at det stod eit passasjertog i tunnelen då eit godstog spora av i Arnanipa jernbanetunnel i slutten av mars. Det får BT stadfesta. Det kjent frå tidlegare at det tok nesten ein time før brannvesenet blei kjende med at passasjertoget med nesten 200 passasjerar stod fast i tunnelen.

– Det seier seg sjølv at det ikkje er gunstig, og at det er ei opplysing som naudetatane og politiet ønskjer å få så tidleg som mogleg når nokon har kjennskap til han, seier Kjetil Øyri, sjef for politiets operasjonssentral til avisa. Bane Nor opplyser til avisa at dei visste om passasjertoget umiddelbart etter ulukka.