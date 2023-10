Bål kom ut av kontroll i Kvam

Brannvesenet rykte ut til Grøningsvegen i Strandebarm i Kvam etter at eit bål kom ut av kontroll laurdag ettermiddag.

Dei opplyser at det ikkje var ein alvorleg situasjon, men at brannfolka blir verande på staden ei stund for å dynka terrenget rundt bålet.

– Eit lite arbeidsuhell, seier vaktkommandør Håkon Myking på 110-sentralen om hendinga.