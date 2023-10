Bakervik: Trist dag for Bergen

– Dette er ein trist dag for Bergen. I åtte år har byen blitt grønare og meir rettferdig, men no snur det, seier Bakervik etter at Høgre melder at dei har signert byrådssamarbeid med seks parti i Bergen. Heilt sentralt i samarbeidet står ei ny utgreiing av bybanen til Åsane.

– Me strekte ut ei opa hand til Høgre, og dei hadde valet om ein annan veg, men valde dette. Det hadde vore bra for byen vår om Høgre og Arbeidarpartiet kunne gått saman om å redda bybanen ein gong for alle.