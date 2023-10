Bakervik: – Tilbaud Meyer «alt» for å redda Bybanen

Rune Bakervik (Ap) varsla sin avgang som byrådsleiar i Bergen i dag.

Tidlegare har han sagt at han har strekt ut ei open hand til Høgre for å sikra at Høgre ikkje skulle opna for omkamp mot bybanetraséen til Åsane via Bryggen.

I dag avslører han meir om kva tilbod han faktisk gav Høgre og deira byrådsleiarkandidat Christine Meyer.

– Alt i frå valteknisk samarbeid, val av ordførar, ein bybaneavtale som kunne sikra kostnadsreduksjon. Me avviste heller ikkje å snakka om budsjettsamarbeid.

Han seier han formidla dette direkte til Høgres forhandlingsdelegasjon og i samtale og e-post til Meyer.

– Me var villige til å strekka oss svært langt for å redda Bybanen til Åsane. Dessverre plukka ikkje Høgre opp hansken. Ho har sjølv uttalt veldig tydeleg at ho har ofra Bybanen for å få makt, seier Bakervik.

– Det har heile tida vore ein mogleg veg ut av dette på ein god måte for Bergen, og det finst det framleis, der Bybanen kan byggast i den vedtekne traséen via Bryggen. Eit eventuelt tidspress er det berre Meyer som har lagt på seg sjølv, ikkje me, seier han.