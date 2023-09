Bakervik startar eigne byrådsforhandlingar

Fleire parti peika i dag på Rune Bakervik (Ap) enn på Christine Meyer (H) som byrådsleiar i Bergen.

– Det eg no vil gjera, er å invitera til samtaler med dei partia som ønsker dette, for å finna ut om det er grunnlag for å starta forhandlingar om utviding av det sittande byrådet, seier Bakervik i ei melding til NRK.

SV, Raudt, Sp og Bergenslisten meiner at Bakervik bør behalda byrådsmakta i Bergen. KrF, Venstre og Pensjonistpartiet meiner Meyer bør overta makta. Det har partia sagt i sine møte med fungerande ordførar Eira Garrido (SV) i dag.

Fleire parti meiner det er uheldig og for tidleg av Garrido å be partia om avklaring om den parlamentariske situasjonen no medan det framleis pågår forhandlingar og samtalar, og Bakervik framleis er byrådsleiar.

Frp, MDG og INP har i dag ikkje vilja «peika på» verken Meyer eller Bakervik.

– Ingen av dei to er per dags dato etter vår meining styringsdyktige, skriv Ann Jorun Hillersøy i INP til NRK.