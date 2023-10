Bakervik om Persen: – Tror ikke det er et klokt valg av Jonas

Tidligere bergensordfører og leder i Ap Vestland, Marte Mjøs Persen, er nå ute av regjeringen til Jonas Gahr Støre. Hun satt sist som Arbeids- og inkluderingsminister.



Det synes avtroppende byrådsleder i Bergen Rune Bakervik er trist:



– Jeg synes det er veldig leit, både for Marte, for Bergen, for Ap og for landet vårt. Marte er en bunnsolid sosialdemokrat som virkelig har gjort arbeidslivet i Norge bedre. Jeg forstår ikke denne beslutningen, og jeg tror ikke det er et klokt valg av Jonas, skriver han i en SMS.