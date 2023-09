Bakervik (Ap) har fått nytt håp om makt i Bergen

I går morges meldte byrådsleder Rune Bakervik til NRK at han ville trekke seg og la Høyres Christine Meyer forsøke å finne et parlamentarisk grunnlag for å danne et borgelig byråd i Bergen.

Det siste døgnet har imidlertid mandatfordelingen blitt endret. Både MDG og Venstre får et ekstra mandat. Det tenner et nytt håp på venstresiden.

– Nå har valgstyret godkjent et valgresultat som kanskje gjør at det er tilstrekkelig grunnlag for at et Ap-ledet byråd kan fortsette, sier han.

Det var BT som meldte at Bakervik ikke hadde meldt sin avgang som byrådsleder først.

Fungerende ordfører Eira Garrido (SV) sier at hun ikke har pekt på noen byrådslederkandidat og bedt den danne byråd.

– Det virket på valgnatten som om det var Høyre som ville danne byråd med noen andre, men nå er det andre muligheter også, sier Garrido til NRK.