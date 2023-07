Både sikta og avdøde kom til Noreg tidleg i 2023

Den avdøde kvinna og den drapssikta mannen i Bergen kom til Noreg tidleg i 2023, opplyser politiet til NRK. Mannen blei avhøyrd i går kveld, og avhøyra held også fram i dag. Han erkjenner ikkje straffskuld, og står fram som roleg og samarbeidsvillig, ifølgje påtaleansvarleg Are Nygård Bergh.

– Han tek det tungt, og gir uttrykk for at han er i sjokk og sorg, seier forsvararen til den sikta, Anette Vangsnes Askevold.



Mannen blir framstilt for varetektsfengsling torsdag. Då skal også kvinna bli obdusert. Dei to har hatt ein parrelasjon og har eit barn ilag, som er under skulealder, ifølge påtaleansvarleg. Barnet skal ikkje ha vore til stades då hendinga skjedde. Bergh seier det er eit tema i etterforskinga om det har vore problem i relasjonen mellom avdøde og den sikta.



Politiet har gjort beslag i saka, men vil ikkje gå inn på kva dei har funne. Dei jobbar også med å avklare om den sikta er strafferettsleg tilrekneleg. Bergh seier det er låg terskel for dette i ei slik alvorleg sak, og peikar også på at mannen har vore kort tid i Noreg. Politiadvokaten seier det vidare er for tidleg å ha ei formeining om motivet.