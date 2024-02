BA: Ungdomar skal ha blitt angripne av gjeng

Like over midnatt fekk politiet melding frå Bergen jernbanestasjon om to skadde ungdomar på stasjonen, skriv BA. Ifølge operasjonsleiar Ingrid Teigland Tepstad i politiet kom politiet i kontakt med to 18 år gamle menn, som hevda dei hadde blitt angripne av andre ungdomar.

– Han eine blødde frå andletet og han andre hadde ein skadd finger, fortel Tepstad til avisa.

Ifølge 18-åringane skal valden ha skjedd ved Arna stasjon. Deretter skal dei ha tatt toget til Bergen sentrum. Politiet har oppretta sak, men har per no ingen mistenkte.

Det har så langt ikkje lukkast NRK å få svar frå operasjonssentralen.