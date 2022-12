BA: TV 2 legger ned «Tid for hjem»

TV 2 legger ned oppussingsprogrammet «Tid for hjem», skriver BA. Programmet har blitt sendt på kanalen de siste atten årene. Også «Tid for hage» tas av luften. – Det er en tid for alt. Vi trenger å skape rom for nye ideer, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 til avisen.