BA: To menn pågripen etter storaksjon

To menn i 30-åra frå Bergen er pågripen, begge mistenkt for å vere sentrale aktørar i bransjen for ulovleg biltrimming, skriv BA.

Personane blei meldt av Skatteetaten i sommar og pågripen i sine bustadar onsdag. Begge er sikta for omfattande skattesvik og for ulovleg verkstaddrift.

– Vi mistenker ein betydeleg sum, opplyser politiadvokat Anja Mathisen til avisa.

Politiet meiner dei har drive ulovleg verkstaddrift over fleire år.