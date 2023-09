BA: Tillitsvald refsar politiet

Tillitsvalt for politiet i Bergen sentrum, Stian Torstensrud, er kritisk til politiet etter demonstrasjonane i helga.

Han meiner at årsaka til at politiet ikkje bemannet opp tidlegare var for å spare pengar, skriv BA.

På laurdag var det opptøyar i Bergen i forbindelse med eit eritreisk arrangement, og Torstensrud seier til avisa at politiet ikkje hadde utstyr eller mannskap til å handtere situasjonen då det var kasta brustein og slått med jernstenger.

Stabssjef Gustav Landro har tidlegare sagt at han ikkje ser at politiet har noko å ta sjølvkritikk for, og mente at situasjonen gleid ut av kontroll på ein måte som ikkje var mogleg å føresjå.