BA: SV vil redde flere bergenssatsinger

Griegakademiet, Raftohuset og Kode får penger i SV sitt alternative forslag til statsbudsjett i 2024. Det skriver Bergensavisen.

I Ap og Sp sitt forslag til statsbudsjett for neste år opplevde Kode et kutt på 10 millioner kroner. Nå skal de to partiene forhandle med SV, og Audun Lysbakken (SV) sier til BA at de skal prioritere Vestland og Bergen i sitt budsjett.

– De urovekkende meldingene om nedtur i bygg- og anleggsbransjen i bergensområdet viser at det er rom for å bygge mer enn regjeringen har lagt opp til, sier Lysbakken til avisen.