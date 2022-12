BA: Stor politiaksjon etter alvorleg valdshending i Bergen

Operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt stadfestar til NRK at det har skjedd ei alvorleg valdshending i Ytre Sandviken, men seier at politiet foreløpig ikkje kan komme med fleire opplysningar. BA melde om saka først. Halleraker seier til avisa at det no pågår livreddande førstehjelp. Utover det er skadeomfanget ukjent. Det er ikkje opplyst kva som skal ha skjedd. BA har fått bilete som viser at politiet kontrollerer bilar som køyrer i området.