BA: Sogneprest sikta for voldtekt

Sognepresten som i august ble pågrepet etter å ha kjøpt nakenbilder av ei 14 år gammel jente i Bergen, er nå siktet for voldtekt mot barn. En ti år gammel gutt er i tillegg identifisert som offer i saken, skriver Bergensavisen.

– Vi utelukker ikke at det kan være flere fornærmede barn, sier politiadvokat Christine Bonnegolt til avisen.

Mannen holder til i en annen del av landet, og har i et avhør erklært straffskyld. Han er siktet for forsøk på seksuell omgang med jenta, og for å ha begått en voldtekt mot den ti år gamle gutten.

– Grunnen til at vi har tatt i bruk voldtektsbestemmelsen er fordi vi mener det ble fremsatt trusler i siktedes kontakt med fornærmede på internett, sier Bonnegolt til BA.