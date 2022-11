BA: Nektar å behandle dobbeltdrap-anke

Høgsterett vil ikkje behandla anken til den sokalla «Nattevakten» etter dobbeltdrapet i Møllendalsveien i Bergen, skriv Bergensavisen. Den 35 år gamle mannen vart i Gulating lagmannsrett dømd til 19 år fengsel for å ha vore «nødvendig og sentral» for at drapa kunne utførast. Dette anka han altså, men Høgsterett avviser anken og dermed blir lagmannsretten sin dom frå juni i år rettskraftig.