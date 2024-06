BA: Måtte trekke seg i 2018. No er han tilbake som rådgjevar

Petter Nilsen (H) er tilbake i politikken som rådgjevar for den nye finansbyråden Jacob Mæhle (H).

Nilsen og Mæhle kjenner kvarandre godt frå før av, og har vore partikollegaer i både Unge Høgre og Høgre si bystyregruppe.

Nilsen sin førre periode i bystyregruppa var kortare ein venta. Medan han var gruppesekretær dukka det opp ein varslingssak internt i Høgre.

Varselet blei formelt sendt ut i november 2017. Bakgrunnen var ein hyttetur i 2015. Han var då leiar i ungdomspartiet.

Fylkessekretæren og generalsekretæren i Høgre blei orientert om varselet i slutten av januar 2018.

Hilde Onarheim (H), som den gang leia bystyregruppa, seier til BA at saka førte til at Nilsen måtte trekke seg frå politikken.

Bergensavisen har vore i kontakt med Nilsen, han ønskjer ikkje å kommentere på den tidlegare varslingssaka.

Han viser til byrådsleiar Christine Meyers sin rådgivar og pressesjef, Rune Indrøy.

– Byrådsleiaren si vurdering av dette er at det ikkje er livstidsstraff i dette landet, og at det må vere rom for å gi folk ei ny sjanse, seier Indrøy.