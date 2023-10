BA: Mann pågrepet etter at kvinne ble funnet bevisstløs i Bergen

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for voldtekt og kroppskrenkelse etter at en kvinne ble funnet bevisstløs i et parkeringshus i Bergen torsdag. Det skriver Bergensavisen.

Torsdag morgen ble en kvinne funnet bevisstløs i en heissjakt i et parkeringshus i Markeveien i Bergen.

Ifølge BA måtte kvinnen, som er i 40-årene, ha legebehandling. Hun skal nå være avhørt av politiet.

Politiadvokat Lillian Kleppe bekrefter til avisen at siktede og fornærmede har hatt kjennskap til hverandre fra før.