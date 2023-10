BA: Kvinne voldtatt på hotell

En kvinne skal ha blitt utsatt for et overgrep på et hotell i en kommune i tidligere Hordaland. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene og siktet han for voldtekt, skriver BA. Overgrepet skal ha skjedd natt til i går. Politiet avhører nå vitner i saken. Det er ikke tatt stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling.