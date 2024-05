BA: Kvinne dømt for falsk forklaring

Hordaland tingrett har dømt en kvinne i 20-årene til 150 timers samfunnstraff. Det skriver Bergensavisen.

Etter et barbesøk i april 2022 skal kvinnen ha blitt med en mann i 60-årene, og en 15 år gammel jente på et hotellrom på Citybox ved Danmarks plass.

Retten mener at de tre så hadde sex, og at kvinnen deretter truet med å anmelde mannen for voldtekt hvis han ikke betalte henne for dette.

Mannen ga etter og tok ut det han hadde av penger, ifølge dommen. Men tiltalte anmelde han likevel.

Kvinnen har vært tiltalt for å ha forklart seg uriktig til politiet, og for å ha forsøkt å pådra mannen en falsk voldtektssiktelse.

Mannen i 60-årene er allerede dømt for å ha hatt sex med den mindreårige av jentene. Han har anket dommen, som er på ett års fengsel.