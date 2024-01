BA: Kongefamilien dropper Festspillene

Ingen fra kongefamilien deltar under åpningen av Festspillene i år. Det bekrefter Festspillene til Bergensavisen.

– Slottet har meddelt at Kongeparet dessverre ikke har anledning til å overvære åpningen av Festspillene i Bergen i år. H.M. Kongen er Festspillenes høye beskytter, som både hans far og hans bestefar var, og det norske kongehuset har vært representert under de fleste festspill siden starten i 1953, sier festspilldirektør Lars Petter Hagen i en e-post til BA.

Hvis man ser bort fra «korona-årene» 2020 og 2021, var forrige gang kongefamilien ikke dukket opp til åpning av Festspillene, i 2013.

– Vi er takknemlig og beæret over Kongeparets interesse og engasjement i Festspillene gjennom flere tiår, og ser frem til å ønske Kongen og Dronningen velkommen til Bergen ved en annen anledning, sier Hagen videre.