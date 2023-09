BA: Høyre vil danne byråd med Frp og Sp

Fredag har byrådslederkandidat Christine Meyer (H) snakket med Frp, Sp, Bergenslisten, INP og Pensjonistpartiet om et mulig byrådssamarbeid.

Etter alle samtalene er ferdig fredag ettermiddag sier Meyer (H) til BA at hun vil danne byråd med partiene Frp og Sp.

– Bergenslisten blir ikke en del av byrådet?

– Nei, det blir de ikke, sier Meyer til BA.

NRK snakket med Meyer like etter at hun var ferdig med alle samtalene fredag.

– Jeg synes det har vært konstruktive og fine samtaler med alle partiene, sier Meyer utenfor Klosterhagen hotell i Bergen.

Dette er de første samtalene om byrådssamarbeid Meyer har hatt med partiene som ønsker en omkamp om bybanetraseen langs Bryggen.

– Nå skal vi ha fri denne helgen og så fortsetter vi på mandag, sier hun.

Torsdag skrev Meyer i et Facebook-innlegg at hun skulle snu og starte sonderinger med de såkalte «tunnelpartiene», og hun har siden det fått kritikk fra flere hold.

– Vi har jo prøvd i to uker alt vi kunne for å komme til en avtale med partier som ikke vil ha omkamp. Vi gjorde også et forsøk på å strekke hånden til Arbeiderpartiet forrige søndag og i går. Det førte ikke fram. Nå har bergenserne talt, og det er et flertall som ønsker en omkamp, sier Meyer, og legger til:

– Høyre er et styringsparti og vi ønsker å komme til makten.