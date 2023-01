BA: Flystyrt i Nederland ferdig etterforsket

Nederlandsk politi har konkludert etter at flyet som Lars Haukeland (58) og sønnen Filip Haukeland (15) satt i styrtet søndag 5. juni i fjor. De mener at det svært sannsynlig var en ulykke og at det dårlige været kan ha spilt inn. Derfor vil det ikke bli en videre etterforskning, skriver BA.